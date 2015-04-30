Проклятие соседей: что может не дать сборной России выиграть чемпионат мира

Фото: ТАСС/Елена Руско

1 мая в Чехии начнется чемпионат мира по хоккею. Матчи турнира пройдут в двух городах – Праге и Остраве. На этих соревнованиях сборная России будет стремиться защитить свой чемпионский титул, завоеванный год назад на ледовых аренах Белоруссии. Обозреватель M24.ru Андрей Ярков напоминает, что в Чехии и Чехословакии советские и российские хоккеисты выиграли золото только 1 раз и рассуждает о том, удастся ли команде сломать традицию.

Несчастливые хозяева

Наша команда (сборная СССР/СНГ/России) 27 раз становилась чемпионом мира. Сейчас Россия - безусловный лидер по этому показателю. Идущие следом родоначальники хоккея канадцы отстают уже на три титула. Однако, если посмотреть, в каких именно странах отечественные хоккеисты добывали золото ЧМ, то сразу можно получить серьезный повод для беспокойства. В Чехословакии и Чехии (ставшей в конце прошлого века её правопреемницей) наша сборная провела аж шесть турниров, но при этом стала победителем лишь одного из них. Чемпионат мира 1978 года был дебютным для Виктора Тихонова, который с первой же попытки привел советскую дружину к триумфу. Далась нам та победа с превеликим трудом.

Сборные СССР и Чехословакии пришли к финишу, набрав одинаковое количество очков (в то время стадии плей-офф еще не существовало), и лишь благодаря лучшей разнице заброшенных и пропущенных шайб (+25 против +23) главный приз достался нашим спортсменам. Причем в заключительной встрече подопечным Тихонова требовалось обыграть хозяев турнира минимум в два гола, что в итоге и было "выдано", словно на заказ – 3:1.

А вот остальные пять чемпионатов в Чехии и Чехословакии завершились явно не так как мы хотели. Причем если не учитывать победу образца 1978 года, идет все, что называется, по нисходящей. Если на ЧМ 1959 и 1972 годов сборная СССР завоевала серебро, а на турнире 1985 года – бронзу, то в 1992-м россияне выбыли из борьбы в четвертьфинале, а в 2004-м и вовсе не попали в плей-офф, заняв в своей группе (на втором этапе соревнований) лишь пятое место.

Букмекеры ставят на титулы

Однако не имеющие пристрастий букмекеры не считают приведенную выше статистику значимой. По их мнению, именно россияне являются главными фаворитами предстоящего форума. Ставки на победу нашей команды принимаются с самым низким коэффициентом (2,875/1) в сравнении с остальными реальными претендентами на золото. Канада котируется из расчета 3,15/1, Чехия – 5,1/1, Швеция – 5,7/1, Финляндия – 7,5/1, а США – 17/1.

По всей вероятности, огромное значение здесь имеет тот факт, что в состав нынешней сборной России ее главный тренер Олег Знарок смог включить целый ряд титулованных хоккеистов. Тех, что побеждали на чемпионатах мира 2008, 2009, 2012 и 2014 годов. В Чехию отправились защищать честь российского хоккея сразу 20(!) игроков, побеждавших на ледовых мундиалях ранее. Среди них трехкратный чемпион мира нападающий Данис Зарипов.

Также в команде семь двукратных триумфаторов – защитники Евгений Бирюков и его тезка Медведев, а также форварды Илья Ковальчук (он избран капитаном команды), Сергей Мозякин, Евгений Малкин, Николай Кулемин и Сергей Широков. По одной золотой медали в активе голкиперов Сергея Бобровского, Антона Худобина и Констатнина Барулина, игроков обороны Антона Белова, Максима Чудинова и Игоря Яковлева и нападающих Артема Анисимова, Евгения Дадонова, Андрея Локтионова, Сергея Плотникова, Вадима Щипачева и Виктора Тихонова – внука нашего прославленного тренера.

Имеют награды престижных международных соревнований и еще три хоккеиста. Защитник Дмитрий Куликов завоевал серебро ЧМ-2010, а форварды Артемий Панарин и Владимир Тарасенко - победители молодежного мирового первенства 2011 года. Таким образом, Олег Знарок привез на турнир лишь трех игроков, которые пока не имеют регалий мирового масштаба. Это три молодых защитника – Михаил Григорьев, Виктор Антипин и Андрей Миронов. Впрочем, по меньшей мере, один из них на чешском льду может так и не появиться. Согласно регламенту чемпионата, каждая команда имеет право задействовать в матчах турнира не более 25-и хоккеистов, включая трех вратарей. Так что кто-то из 26-и игроков в любом случае останется лишним.

Россия должна начать с победы над "викингами"

Формула соревнований в сравнении с прошлым годом не претерпела никаких изменений. На первом этапе 16 участников разбиты на две группы по 8 команд в каждой.



В группу А (ее матчи пройдут в Праге) попали сборные Чехии, Швеции, Канады, Швейцарии, Франции, Латвии и Австрии. (ее матчи пройдут в Праге) попали сборные Чехии, Швеции, Канады, Швейцарии, Франции, Латвии и Австрии. Группу под литерой В (матчи в Остраве) составили ледовые дружины России, Финляндии, США, Словакии, Норвегии, Дании и Словении.



По итогам однокруговых турниров в каждой из групп определится восьмерка четвертьфиналистов. Для того, чтобы попасть в плей-офф, требуется занять в своей группе места с первого по четвертое. Ну а далее все пойдет по олимпийской системе на вылет. Четвертьфинальные пары будут составлены по системе крест-накрест. Первая команда группы А поспорит за путевку в полуфинал с четвертой сборной группы В и наоборот. То же самое - и относительно тех участников, что займут на групповом этапе вторые и третьи места. Победители полуфиналов разыграют в решающем матче золотые и серебряные медали, ну а проигравшие поспорят за бронзу.

Свой стартовый матч наша сборная проведет 1 мая. Ее соперником станет команда Норвегии, которая на данный момент еще ни разу в своей истории не смогла огорчить отечественных любителей хоккея. Причем ни в советскую, ни в российскую эпоху. Если взять в расчет встречи, проведенные между данными соперниками в рамках чемпионатов мира и Зимних олимпийских игр, но на счету сборной СССР/СНГ/России 13 побед в 13-ти матчах при общей разнице заброшенных и пропущенных шайб 91:14!

Об истинном и мнимом престиже

К большому сожалению, в очередной раз приходится констатировать, что чемпионат вновь не сможет собрать всю хоккейную элиту. Восемь сильнейших клубов НХЛ в это же время начинают проведение четвертьфинальных баталий розыгрыша Кубка Стэнли. Можно сколько угодно говорить о неимоверной престижности хоккейных мундиалей. Но это абсолютно не так. Представьте, к примеру, что футбольный чемпионат мира будет проходить без участия игроков восьми клубов, которые попали в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА. Относительно хоккея это, по сути – одно и то же.

Другое дело, что нам просто выгодна (относительно перспектив завоевать золото ЧМ) нынешняя ситуация. Если сборная России не смогла призвать под свои знамена лишь звездного форварда Александра Овечкина (его команда "Вашингтон Кэпиталз" пробилась в четвертьфинал Кубка Стэнли) да пару-тройку защитников высочайшего класса, то, скажем, команды Канады (еще слава богу, что "освободился" и захотел принять участие в ЧМ Сидни Кросби), США и Швеции в итоге выступят без десятков(!) своих ярчайших звезд.

Но эта "выгода" в итоге, как показывает практика, выходит истинному престижу российского хоккея боком. Судите сами. На данный момент в мировой хоккейной истории было проведено ровно 12 турниров, на которых сборные имели возможность включить в свой состав абсолютно всех сильнейших своих игроков. Это Кубки Канады 1976, 1981, 1984, 1987 и 1991 годов, Кубки Мира 1996 и 2004, а также все Зимние олимпиады, начиная с 1998 года (1998, 2002, 2006, 2010 и 2014).

И вот что мы здесь имеем – Канада выиграла 8(!) турниров из 12-и. Плюс по одной победе имеют Чехия, США, Швеция и СССР, сборная которого выиграла Кубок Канады-1981 под руководством все того же Виктора Тихонова, разгромив в решающей встрече спортсменов Страны Кленового листа – 8:1! А вот на остальных подобных соревнованиях мы заняли в общей сложности лишь два вторых места – проиграли финалы Кубка Канады-1987 и ЗОИ-1998. Соответственно еще на 9-ти(!) турнирах сборной СССР/России не было даже в числе участников решающей стадии.

Положа руку на сердце, продолжающееся бездействие чиновников ИИХФ, вызывает, по меньшей мере, недоумение. Чемпионаты мира по-прежнему проводятся в апреле-мае, однако предпринять попытку изменить положение вещей никто даже и не старается. К тому же недавно НХЛ объявила о возрождении Кубка Мира, который, начиная с 2016 года будет регулярно проводиться по четным годам, на которые не выпадают Зимние олимпийские игры. Иными словами, отныне любители хоккея получат полноценные супертурниры для сборных с участием всех сильнейших игроков в периодичности раз в два года. Ну и о каком престиже «классических» чемпионатов мира тогда может идти речь? Видно, что называется, невооруженным глазом – если ИИХФ будет и дальше стоять на своем, то ЧМ превратится просто-напросто во второсортный турнир.

Подводная часть айсберга ЧМ

Тем временем, уже завершились турниры ЧМ-2014 в остальных дивизионах, и вот их итоги. Для более легкого восприятия (ибо официально дивизионы имеют довольно запутанные названия) в данном материале "этажи иерархии" упомянуты относительно своей значимости.

2-й дивизион: 1) Казахстан (вышел в топ-дивизион), 2) Венгрия (вышла в топ-дивизион), 3) Польша, 4) Япония, 5) Италия, 6) Украина (вылетела в 3-й дивизион). 3-й дивизион: 1) Южная Корея (вышла во 2-й дивизион), 2) Великобритания, 3) Литва, 4) Хорватия, 5) Эстония, 6) Нидерланды (вылетели в 4-й дивизион). 4-й дивизион: 1) Румыния (вышла в 3-й дивизион), 2) Бельгия, 3) Испания, 4) Исландия, 5) Сербия, 6) Австралия (вылетела в 5-й дивизион). 5-й дивизион: 1) Китай (вышел в 4-й дивизион), 2) Новая Зеландия, 3) Мексика, 4) Болгария, 5) Израиль, 6) ЮАР (вылетела в 6-й дивизион). 6-й дивизион: 1) КНДР (вышла в 5-й дивизион), 2) Турция, 3) Люксембург, 4) Гонконг, 5) Грузия, 6) ОАЭ, 7) Босния.



Таким образом, на чемпионате мира 2016 года, который, как известно, пройдет в Москве и Санкт-Петербурге, сыграют сборные Казахстана и Венгрии. Эти команды займут места в топ-дивизионе вместо тех двух дружин, которые на нынешнем форуме замкнут турнирные таблицы групп предварительного этапа.

