ЦСКА по буллитам проиграл "Витязю" в первом матче на Кубке мэра Москвы

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Хоккеисты ЦСКА по буллитам уступили подмосковному "Витязю" в первом матче на Кубке мэра Москвы - 2:3.

В составе армейцев заброшенными шайбами отметились Ян Муршак и Сергей Андронов, у "Витязя" отличились Вячеслав Солодухин и Максим Афиногенов. Решающий бросок в серии буллитов на счету Солодухина.

Во втором матче игрового дня встретятся "Динамо" и "Атлант".

Напомним, что предсезонный турнир Кубок мэра Москвы с участием "Витязя", ЦСКА, московского "Динамо" и подмосковного "Атланта" проходит с 28 по 31 августа.