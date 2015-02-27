ЦСКА обыграл ХК "Сочи" в первом матче плей-офф Кубка Гагарина

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

В первом матче 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции столичный ЦСКА на своей площадке переиграл хоккейный клуб "Сочи". Поединок, проходивший в Москве, завершился со счетом 3:0.

Армейцы распечатали ворота гостей в первой же атаке. Шикин перед собой отразил шайбу после броска Радулова, первым на подборе оказался Да Коста, который сделал передачу на Яльмарссона. А Симон, в свою очередь, поразил пустые ворота с пяти метров.

Второй период прошел без заброшенных шайб, было много удалений, однако отличиться соперникам удалось. В третьем отрезке игры "красно-синие" имели несколько неплохих моментов для взятия ворот. Под занавес поединка москвичи смогли забросить дважды. Результативными бросками отметились Евгений Артюхин и Ян Муршак.

Таким образом, подопечные Дмитрия Квартального повели в серии до четырех побед со счетом 1:0. Второй поединок также пройдет в Москве, 28 февраля.