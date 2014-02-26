"Динамо" готово отпустить Олега Знарка в сборную России по хоккею

Олег Знарок. Фото: ИТАР-ТАСС

Президент московского хоккейного клуба "Динамо" Аркадий Ротенберг заявил, что не будет препятствовать возможному назначению Олега Знарка на пост главного тренера сборной России.

"Думаю, Знарок со своей командой специалистов созрел для работы со сборной", - передает слова Ротенберга "Спорт-Экспресс".

При этом президент клуба отметил, что наставник сборной должен одновременно работать и в клубе. "Тренер ни на день не должен выпадать из тонуса, иначе он моментально теряет форму. Поэтому совмещение постов в клубе и национальной команде – самый профессиональный вариант. И, на мой взгляд, оптимальный", - сказал он. Ротенберг добавил, что тренер должен работать со сборной на протяжении одного олимпийского цикла, то есть четыре года.

Напомним, после поражение сборной России в четвертьфинале Олимпиады в Сочи появилась информация, что новым тренером команды станет наставник "Динамо" Олег Знарок. Под руководством Знарка "бело-голубые" дважды выигрывали Кубок Гагарина. Кроме того, с 2006 по 2011 год он возглавлял национальную сборную Латвии.

Позже глава ФХР Владислав Третьяк заявлял, что Знарка в сборную не приглашали.