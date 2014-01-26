Московские армейцы уступили нижегородскому "Торпедо" в матче КХЛ

Фото: ИТАР-ТАСС

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московский ЦСКА в гостях уступил нижегородскому "Торпедо" со счетом 1:3.

Хозяева площадки смогли распечатать ворота Джеффа Гласса уже на 7-й минуте встречи - отличился Павел Валентенко. Следующего взятия ворот болельщикам пришлось ждать практически 20 минут. Сергей Гимаев с левого фланга сделал наброс на дальнюю штангу, а Игорь Григоренко переправил шайбу в сетку, тем самым сравняв счет.

Однако за три минуты до конца второго периода нижегородцы снова вышли вперед. Сергей Сентюрин сделал передачу из-за ворот на Вячеслава Кулемина, который в одно касание отправил игровой снаряд под щитком Гласса. А в начале финального отрезка игры торпедовцам удалось увеличить свое преимущество до двух шайб. Юусо Хиетанен нанес мощный бросок от синей линии, с которым вратарь армейцев не справился.

Москвичи пытались отыграться до финальной сирены, однако пробить экс-вратаря ЦСКА Ивана Касутина так и не смогли. В итоге после этого поражения "красно-синие" остались с 83 набранными очками и занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.