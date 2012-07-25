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25 июля 2012, 16:18

Новым владельцем ХК "Динамо" может стать Аркадий Ротенберг

хоккей Динамо

ИТАР-ТАСС

Новым владельцем и президентом московского хоккейного клуба "Динамо" станет известный российский бизнесмен Аркадий Ротенберг. Об этом пишет газета "Советский Спорт".

Нынешний президент клуба Михаил Тюркин подтвердил изданию, что покинет свой пост. Однако нового руководителя “Динамо” он так и не назвал.

Тюркин считает, что финансовые проблемы клуба остались в прошлом, и его ждет большое будущее.

Отметим, Аркадия Ротенберга в СМИ называют человеком "не чуждым хоккею". Так, с 2009 официальным банком чемпионатов КХЛ является "СМП банк", в котором братья Аркадий и Борис Ротенберги являются председателем и членом совета директоров соответственно.

Состояние 60-летнего Ротенберга, по оценкам журнала Forbes, составляет около одного миллиарда долларов.

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