Гол и результативная передача Радулова принесли ЦСКА победу над "Автомобилистом"

Фото: ТАСС/ Станислав Красильников

Гол, результативная передача и драка от Александра Радулова принесли победу ЦСКА над екатеринбургским "Автомобилистом" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 2:1.

Первыми в поединке отличились гости. Бумагин вышел один к воротам Кевина Лаланда, но был остановлен Алексеем Бондаревым. В результате был назначен буллит, который реализовал сам пострадавший.

Сравнять счет москвичи смогли во втором периоде при игре в большинстве, когда Радулов увидел на другой половине зоны открытого Киселевича, а тот в упор расстрелял голкипера - 1:1. А в конце периода Радулов отличился сам, проехав за воротами и точно бросив в дальнюю девятку с неудобной руки.

Самым заметным эпизодом заключительного отрезка матча стала драка Радулова с белорусским защитником гостей Андреем Антоновым. Тем самым Радулов стал автором хет-трика Горди Хоу (гол, результативная передача и драка).

После этой победы ЦСКА набирает 52 очка и остается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции.