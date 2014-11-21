Российскому хоккеисту Войнову грозит до 9 лет тюрьмы

Фото: nhl.com

Защитнику клуба НХЛ "Лос-Анджелес Кингз" Вячеславу Войнову предъявлено обвинение в домашнем насилии, говорится в сообщении на сайте окружного прокурора Лос-Анджелеса.

Россиянину вменяется причинение сильных телесных повреждений его супруге Марте Варламовой. Если он будет признан виновным, максимальное наказание, которое ему грозит, - девять лет тюремного заключения.

Между тем сама Варламова по-прежнему считает своего мужа невиновным. "Марта была шокирована и опустошена сегодняшними новостями. Она не верила и не верит, что ее муж пытался навредить ей и считает его полностью невиновным в каком бы то ни было преступлении", - передает американский телеканал ESPN слова ее адвоката Майкла Уолша.

"Марта обеспокоена вмешательством в частную жизнь ее семьи, а также тем, что решение прокуратуры может привести к насмешкам и ненависти в ее адрес. Подобное уже случалось ранее. Нам очень жаль, что никому не интересно, чего моя подзащитная хочет на самом деле", - заявил Уолш.

Напомним, Вячеслав Войнов был арестован по подозрению в домашнем насилии. Это произошло после того, как в больницу в сопровождении 24-летнего россиянина обратилась женщина (Марта Варламова, жена хоккеиста) с травмами щеки и шеи.

Согласно правилам НХЛ, Войнов дисквалифицирован на неопределенный срок на время расследования, после нескольких часов ареста он был отпущен под залог 50 тысяч долларов. Позже стало известно, что окружной прокурор Лос-Анджелеса после рассмотрения дела отправил его на доследование.

Впоследствии Войнов был выведен из состава "Лос-Анджелес Кингз". Исключение россиянина из состава позволило "королям" подписать двухсторонний контракт с защитником Джейми Макбэйном. Соглашение с 26-летним американцем рассчитано на один год.

Однако несмотря на предъявленные обвинения НХЛ оставила прежними условия дисквалификации Войнова. "Мы знаем, какие меры предприняты сегодня в Калифорнии, мы их проанализируем и оценим до принятия решений. До новых заявлений настоящие условия дисквалификации Войнова продолжают действовать", - заявил заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги Билл Кэйли, передает пресс-служба "Лос-Анджелес Кингз".

Отметим, что это не первый подобный случай с российскими хоккеистами в США. В прошлом году голкиперу "Колорадо" Семену Варламову было предъявлено обвинение в домашнем насилии (нападение третьей степени) по отношению к своей подруге Евгении Вавринюк. Позже прокуратура Денвера сняла с хоккеиста все обвинения, так как не смогла собрать достаточно веских доказательств.