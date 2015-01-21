Хоккеист Кольцов стал самым результативным защитником чемпионатов России и СССР

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Защитник уфимского "Салавата Юлаева" Кирилл Кольцов превзошел достижение Вячеслава Фетисова и стал самым результативным защитник в истории чемпионатов России и СССР по хоккею.

В матче регулярного чемпионата КХЛ с "Авангардом", который проходит сегодня, Кольцов забросил шайбу, и в его активе стало 376 очков. Таким образом, он обогнал в списке самых результативных защитников Вячеслава Фетисова, у которого 375 очков.

Стоит отметить, в тройку самых результативных игроков обороны также входит защитник казанского "Ак Барса" Илья Никулин, на счету которого 368 очков.