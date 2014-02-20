Форма поиска по сайту

20 февраля 2014, 18:45

Спорт

Швейцарские хоккеистки выиграли бронзу на Олимпийских играх в Сочи

Вратарь сборной Швейцарии Флоранс Шеллинг. Фото: ИТАР-ТАСС

Женская сборная Швейцарии по хоккею впервые в своей истории завоевала олимпийскую медаль. В матче за третье место швейцарки обыграли команду Швеции со счетом 4:3.

В составе победителей по шайбе забросили Сара Бенц, Фиби Штанц, Джессика Луц и Алина Мюллер. У шведской сборной отличились Мишель Левенхильм, Эрика Уден Йоханссон и Пернилла Винберг. Отметим, что по ходу игры Швейцария проигрывала со счетом 0:2.

Финальный поединок, в котором встретятся Канада и США, пройдет сегодня, 20 февраля. Матч начнется в 21.00.

Сюжет: Дневники Олимпиады
хоккей Олимпиада-2014

