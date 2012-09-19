Форма поиска по сайту

19 сентября 2012, 20:00

Помимо Брызгалова, ПХК ЦСКА пополнят Дацюк и Грабовский

Фото: ИТАР-ТАСС

Нападающие Павел Дацюк и Михаил Грабовский, а также вратарь Илья Брызгалов пополнят ряды московской хоккейной команды ЦСКА на время локаута (приостановки работы) в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Об этом РИА Новости сообщил источник в хоккейном клубе.

Информация о появлении в команде Брызгалова появилась за сутки до этого. Тогда голкипер не ответил ничего определенного по поводу его контракта с ЦСКА.

Локаут в НХЛ

Напомним, 16 сентября НХЛ объявила о наступлении локаута. Его причина была в том, что главам клубов не удалось заключить новое коллективное соглашение с профсоюзом игроков.

Таким образом, регулярный сезон заокеанской лиги откладывается. А если профсоюзы игроков не придут к соглашению с администрацией лиги о новом потолке зарплат, то чемпионат текущего года будет полностью отменен. Хоккеисты НХЛ на время локаута могут выступать за клубы из других лиг, в том числе за КХЛ.

хоккей ЦСКА НХЛ

