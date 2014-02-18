Определились четвертьфинальные пары олимпийского хоккейного турнира

Фото: ИТАР-ТАСС

Сборная Латвии по хоккею обыграла команду Швейцарии в 1/8 финала Олимпиады в Сочи. Встреча закончилась со счетом 3:1.

У латышей заброшенными шайбами отметились Лаурис Дарзиньш, оформивший дубль, и Оскар Бартулис. В параллельном матче сборная Чехии не без труда одолела словаков. Подопечные Алоиза Гадамчика выигрывали по ходу матча 4:0, однако позволили соперникам сократить счет до минимума. В итоге чехи все-таки победили - 5:3.

Ранее сборная России переиграла норвежцев - 4:0, а Словения с таким же счетом выиграла у австрийцев.

Таким образом, определились все четвертьфинальные пары олимпийского хоккейного турнира: Швеция - Словения, Канада - Латвия, США - Чехия, Финляндия - Россия. Все матчи 1/4 финала пройдут 19 февраля.

Полуфинальные поединки состоятся 21 февраля, на следующий день пройдет матч за третье место, а 23 февраля на лед выйдут финалисты.