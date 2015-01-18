Столичный ЦСКА уступил "Йокериту" в матче КХЛ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ столичный ЦСКА уступил на выезде финскому "Йокериту".

Поединок, проходивший в Хельсинки, завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев площадки. Первой заброшенной шайбы зрителям пришлось ждать почти два периода. В конце второй трети матча Стив Мозес распечатал ворота Кевина Лаланда.

Финская команда увеличила преимущество в счете в середине третьего период, отличился Юхаматти Аалтонен. Однако вскоре армеец Игорь Макаров сократить отставание.

В оставшееся время подопечные Дмитрия Квартального так и не смогли еще раз пробить голкипера "Йокерита" Хенрика Карлссона и в итоге уступили.

ЦСКА продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции, но СКА, одержавший сегодня очередную победу, сократил отставание до пяти очков.