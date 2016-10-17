ЦСКА обыграл "Авангард" в гостевом матче КХЛ

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

ЦСКА одержал выездную победу над омским "Авангардом" в выездном матче Континентальной хоккейной лиги. Встреча закончилась со счетом 3:2.

Армейцы открыли счет на 2-й минуте встречи – отличился Валерий Ничушкин. Спустя несколько минут омичи, находившиеся в большинстве, сумели сравнять счет.

Во втором периоде Александр Попов вновь вывел гостей вперед, но "Авангард" опять сравнял счет до окончания двадцатиминутки. Точку в матче поставил Сергей Андронов, забросивший шайбу за две минуты до конца матча.

Таким образом, ЦСКА набрал 53 очка и остался на втором месте турнирной таблицы. Лидирует санкт-петербургский СКА, у которого в активе 54 очка.