СКА обыграл "Ак Барс" в четвертом матче финала Кубка Гагарина

Фото: ТАСС

В четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина СКА на своей площадке одержал победу над казанским "Ак Барсом". Поединок, проходивший в Санкт-Петербурге, завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Голами в составе победителей отметились Патрик Торесен, Джимми Эрикссон и Евгений Дадонов. "Ак Барс" ответил шайбами Оскара Меллера и Джастина Азеведо.

Благодаря этой победе СКА повел в серии со счетом 3:1, следующая игра финала состоится 19 апреля в Казани. В случае победы петербургская команда станет обладателем Кубка Гагарина.