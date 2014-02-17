Старт хоккейного турнира на Олимпиаде и завершение карьеры Плющенко

Фото: ИТАР-ТАСС

Групповой этап хоккейного турнира на Олимпиаде и успехи России в шорт-треке, золото скелетониста Третьякова и первая медаль отечественных лыжников, а также анонс предстоящих событий - в еженедельной рубрике M24.ru.

Прошедшая неделя на Олимпиаде в Сочи началась для сборной России с двух бронзовых медалей. Особые надежды 10 февраля связывались с шорт-треком, где за российскую команду выступает Виктор Ан. Дистанция 1500 метров считается не самой удобной для Ана, поэтому главным претендентом на золото он все-таки не был. Тем не менее, за медаль зацепиться удалось, пусть и за бронзовую.

Неожиданно выглядел пьедестал в могуле. В этом виде соревнований наши спортсмены не слишком сильны, однако Александр Смышляев смог опровергнуть это утверждение. 26-летний фристайлист опередил канадца Марка-Энтони Ганьона и американца Патрика Денина. Составить конкуренцию двум другим канадским спортсменам - Алексу Билодо и Микаэлю Кингсбери – россиянин не смог, но это тот случай, когда бронзовая медаль так же ценна, как и золотая.

Российские спортсмены продолжили преподносить сюрпризы и на следующий день. Медали России могли принести биатлонисты, и лыжники, однако успеха добилась конькобежка Ольга Фаткулина. При этом до последних заездов наша спортсменка лидировала, но все-таки уступила золото кореянке Ли Сан Хва.

Отметим также золото белорусской биатлонистки Дарьи Домрачевой, впервые победившей на Олимпиаде. Захватив инициативу с самого начала гонки преследования, Домрачева чисто отстреляла на трех огневых рубежах и промахнулась лишь на последнем. Что не помешало ей уверенно финишировать первой, оставив позади норвежку Туру Бергер и словенку Тею Грегорин. Вторую свою золотую медаль белоруска завоевала уже в индивидуальной гонке, также мастерски пройдя и огневые рубежи, и трассу. Однако на этом Домрачева решила не останавливаться и 17 февраля выиграла масс-старт, тем самым став трехкратной олимпийской чемпионкой.

12 февраля в Сочи разыгрывалось всего лишь пять комплектов наград, но этот день запомнится удачным выступлением российских фигуристов. Татьяна Волосожар и Максим Траньков первенствовали в соревнованиях пар, а Ксения Столбова и Федор Климов расположились на втором месте.

Для всех российских фанатов хоккея Олимпиада по-настоящему началась 13 февраля, когда сборная России провела первый матч на турнире против Словении. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова не без нервов обыграли своих соперников со счетом 5:2.

Следующий поединок российские хоккеисты провели через день - против американцев - и уступили в серии буллитов. Особо отметим уверенную игру голкипера нашей команды Сергея Бобровского. Также отлично себя проявил капитан команды Павел Дацюк. Однако их партнеры (это, прежде всего, касается Ковальчука, Малкина, Овечкина и других звезд) не смогли продемонстрировать такой качественной игры.

Менее чем через сутки российские хоккеисты снова вышли на лед, теперь уже против команды Словакии. Основное и дополнительное время матча прошли без заброшенных шайб, и россияне смогли выиграть лишь в серии послематчевых штрафных бросков. Российской команде не удалось выйти в плей-офф с первого места и теперь предстоит играть лишний матч 1/8 финала. Соперник - сборная Норвегии. В случае победы наши хоккеисты уже на следующий день сыграют в четвертьфинале с финнами. Помимо Финляндии напрямую в 1/4 финала вышли Канада, США и Швеция.

С уверенностью можно сказать, что на прошлой неделе произошло одно из самых громких событий Олимпиады в Сочи. 13 февраля Евгений Плющенко снялся с индивидуальных соревнований, а затем объявил о завершении карьеры. Позже стало ясно, что у Олимпийского чемпиона произошел рецидив старой травмы спины.

Серебро в этот день смогли завоевать в эстафете российские саночники. Татьяна Иванова, Альберт Демченко, Александр Денисьев и Владислав Антонов уступили лишь немецкой четверке. Бронзовую медаль в биатлоне выиграл Евгений Гараничев, занявший третье место в индивидуальной гонке на 20 километров.

Пока что наиболее удачным днем для России на домашней Олимпиаде стала суббота 15 февраля. В первую очередь благодаря сразу двум медалям в шорт-треке. Виктор Ан и Владимир Григорьев заняли первую и вторую ступень пьедестала на дистанции 1000 метров. Также золото завоевал скелетонист Александр Третьяков. Россиянин захватил лидерство после первой попытки - и победу уже не упустил. По сумме четырех заездов Третьяков показал время 3 минуты 44,29 секунды.

Первую медаль в лыжных гонках российские болельщики дождались только к воскресенью. При этом начало эстафеты четыре по десять километров не внушало оптимизма. Дмитрий Япаров и Александр Бессмертных неудачно прошли свои этапы, и Александр Легков уходил на трассу пятым, однако включил запредельную скорость и передал эстафету Максиму Вылегжанину уже вторым. На заключительном этапе Вылегжанину оставалось только не проиграть преследовавшему его французу, что он с легкостью и сделал. В итоге – серебро.

Стоит также отметить, что несколько соревнований, запланированных на 16 февраля, не состоялись. Всему виной туман, который не позволил выступить биатлонистам и сноубордистам.

Другие события

Несколько слов стоит сказать о баскетболе. На прошлой неделе московский ЦСКА провел очередной матч ТОП-16 Евролиги. В этот раз армейцы отправились в Турцию, где играли против "Галатасарая" и 11-ти тысяч его болельщиков, до отказа заполнивших арену.

Армейцы большую часть матча выглядели увереннее и мастеровитее своих соперников, но избежать нервной концовки все-таки не удалось. При этом ничего ее не предвещало. Москвичи спокойно вели в счете, но несколько неудачных атак в последние три минуты вкупе с поймавшими кураж турками привели к тому, что ЦСКА выиграл лишь с разницей "+3". Эта победа стала для "красно-синих" пятой в шести матчах ТОП-16.

Что посмотреть на этой неделе

Олимпийские игры в Сочи продлятся еще неделю и завершатся 23 февраля. Нынешняя неделя станет решающей для хоккеистов. Команды входят в стадию плей-офф, которая пройдет в крайне сжатые сроки. Так, командам, которые не заняли первые места в своих группах, предстоит играть в 1/8 финале, а четвертьфинальный матч проводить уже на следующий день.

Сборная России во вторник, 18 февраля, выйдет на лед против Норвегии - победитель пары сыграет в 1/4 с Финляндией. В этот же день выявят сильнейшего Словения и Австрия, Швейцария и Латвия, а также Чехия и Словаки.

Четвертьфиналы пройдут 19 февраля, полуфинальные матчи состоятся 21 февраля, а финал – 23 февраля, в последний день Олимпийских игр.

Что касается биатлона, то 18 февраля мужчины проведут гонку с общего старта, на следующий день состоится смешанная эстафета, 21 и 22 февраля пройдут женская и мужская эстафеты соответственно. Не стоит забывать и про шорт-трек, где 21 февраля мужчины сразятся на дистанции 500 метров, а женщины – на дистанции 1000 метров. Также в пятницу состоится эстафета на 5000 тысяч метров.

Также на этой неделе состоятся два матча с участием баскетболистов ЦСКА. 21 февраля в рамках Евролиги москвичи примут на своей площадке одного из своих главных конкурентов израильский Маккаби. И уже через день "красно-синие" в матче Единой лиги ВТБ встретятся с "Триумфом".

