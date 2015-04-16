Травма может помешать Александру Радулову выступить на чемпионате мира по хоккею

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Лучший бомбардир регулярного чемпионата и плей-офф КХЛ нападающий ЦСКА Александр Радулов из-за травмы вряд ли поможет сборной России по хоккею на чемпионате мира 2015 года. Об это заявил генеральный менеджер национальной команды Андрей Сафронов.

"Вчера сборная полетела на Евротур в Финляндию, а Радулов с Григоренко вслед за Денисовым и Зайцевым покинули Новогорск. Шанс помочь сборной на чемпионате мира остается разве что у Радулова, да и то скорее символический", - передает слова Сафронова официальный сайт Федерации хоккея России.

"Потери, конечно, очень серьезные. Сашу Радулова мы теряем второй апрель подряд, Денисов - столп нашей золотой минской обороны, Зайцев и Григоренко проводили лучший сезон в карьере, недавно были лидерами сборной в Сочи на Кубке Первого канала. И вот такой удар. Увы, после клубного сезона эти хоккеисты прибыли в сборную в таком состоянии, что оставалось надеяться лишь на чудо. И эта надежда уже растаяла", - добавил он.

Напомним, чемпионат мира по хоккею пройдет в Чехии с 1 по 17 мая.

В ходе регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги Александр Радулов набрал 71 очко, забросив 24 шайбы и сделав 47 результативных передач. В плей-офф форвард отметился 8 заброшенными шайбами и 13 передачами.