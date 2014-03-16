В Москве открыли мемориальную доску тренеру по хоккею Чернышеву

Аркадий Чернышев. Фото: khl.ru

В Москве на доме 8/2 по Ленинградскому шоссе открыли мемориальную доску в честь легендарного тренера по хоккею Аркадия Чернышева, говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте КХЛ.

16 марта ему бы исполнилось 100 лет. На церемонии открытия присутствовали многие известные хоккеисты: Александр Мальцев, Виталий Давыдов, Станислав Петухов, Борис Майоров, Владислав Третьяк, Владимир Петров, Владимир Шадрин, Сергей Немчинов, Виктор Полупанов.

Аркадий Чернышев родился 16 марта 1914 года в Нижнем Новгороде. Он был чемпионом Советского Союза по хоккею с шайбой, пятикратным обладателем Кубка СССР по хоккею с мячом.

С 1946 по 1974 был тренером московского "Динамо". Кроме того, с 1954 по 1957 год и с 1961 по 1972 год Аркадий Чернышев тренировал сборную СССР. Под его руководством сборная 4 раза выигрывала Олимпийские игры и 11 раз становилась победителем на чемпионатах мира.

В 1999 году он был введен в зал славы Международной федерации хоккея с шайбой.