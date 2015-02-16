Спорт за неделю: чемпионство ЦСКА и третья победа россиян в эстафете

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Первое чемпионство армейских хоккеистов и победа российских биатлонистов в эстафете, разгромная победа ЦСКА в Евролиге и анонс предстоящих событий - в еженедельной рубрике M24.ru.

ЦСКА - впервые чемпион России

13 февраля в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ столичный ЦСКА на своей площадке переиграл хорватский "Медвешчак" и впервые стал чемпионом России. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 5:2. Стоит отметить, что армейцы после первых пяти минут уступали в две шайбы, однако сумели переломить ход игры и одержали победу.

В другом матче игрового дня московское "Динамо" проиграло "Локомотиву" со счетом 4:3, что и позволило "красно-синим" завоевать золото.

Московский ЦСКА в последний раз выигрывал первенство Советского Союза в 1989 году. Ни в регулярном чемпионате России, ни в чемпионате КХЛ армейцам не удавалось выигрывать регулярное первенство.

ЦСКА является наиболее титулованным клубом советского хоккея - московский клуб 32 раза становился чемпионом СССР.

Однако празднование чемпионства видимо получилось у армейцев слишком бурным, и в следующим матче подопечные Дмитрия Квартального не смогли забросить столичному "Динамо" ни одной шайбы.

Одним из ключевых моментов встречи стала замена вратаря у "красно-синих". Станислав Галимов получил травму после того, как ему на голову свалился форвард динамовцев Денис Мосалев. Вместо Галимова вышел молодой Илья Сорокин, который и пропустил два гола.

Золотой медалист Квебека завершил карьеру

В ночь на 12 февраля российский голкипер Евгений Набоков объявил о завершении карьеры. Хоккеист сделал это заявление на специально созванной пресс-конференции. Ранее "Тампа-Бэй Лайтнинг", где голкипер играл в этом сезоне, обменяла Набокова в "Сан-Хосе Шаркс", где игрок сборной России и провел большую часть карьеры.

"Круг замкнулся. Я счастлив, что завершаю карьеру в качестве игрока "Сан-Хосе". Хоккей – это все, что я умею, все, о чем я что-то знаю.

В ноябре я считал, что могу играть еще лет пять. Но играл реже, чем раньше, и появилось ощущение, что я уже не получаю такого удовольствия от хоккея. Единственное, чего мне не хватает – это Кубок Стэнли", - заявил 39-летний Набоков.

Фото: nhl.com

Набоков дебютировал в НХЛ в 2000 году в составе "Шаркс", которые выбрали его на драфте 1994 года под общим 219-м номером. Всего за "Сан-Хосе" он провел 563 матча. В общей сложности в НХЛ голкипер провел 697 матчей и одержал 353 победы. Уроженец Усть-Каменогорска также выступал в НХЛ за "Нью-Йорк Айлендерс" и "Тампу-Бэй".

Отметим, что Набоков является рекордсменом среди всех вратарей - выходцев из стран бывшего СССР - в НХЛ по количеству побед (335) и сухих матчей (55) в регулярных сезонах, а также сыгранных матчей (86), побед (42) и сухих матчей (7) в розыгрышах Кубка Стэнли.

В составе сборной России Набоков выступал на Олимпиадах в Турине-2006 и Ванкувере-2010. В 2008 году Евгений вместе с национальной командой выиграл чемпионат мира в Квебеке. Эта была первая победа российской сборной на чемпионатах мира за 15 лет.

Медали Шипулина и Гараничева в Норвегии и очередная победа в эстафете

Восьмой этап Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене, который был последним перед чемпионатом мира в Финляндии, принес мужской сборной России три медали. При этом в очередной раз неудачно сложился этап для женской сборной, которая осталась без наград.

Евгений Гараничев выиграл серебряную медаль в индивидуальной гонке. Россиянин отстал от победителя - Мартена Фуркада - всего на 14 секунд. Оба - и Гараничев, и Фуркад - идеально провели стрельбу, но на лыжне француз смотрелся немного увереннее конкурента. Третьим стал украинец Сергей Семенов.

Шипулин, в свою очередь, занял третье место в спринтерской гонке. Он не допустил ни одного промаха на стрельбище, однако проиграл по дистанции немцу Арнду Пайфферу и лидеру Кубка мира французу Мартену Фуркаду.

Главным же событием на этом этапе для российской команды стала победа в эстафете. Из пяти гонок в нынешнем сезоне россияне, которые ни разу не выступали тем же составом, выиграли три и всего лишь раз не попали на подиум.

В воскресенье Евгений Гараничев, Максим Цветков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин с одним штрафным кругом и пятью дополнительными патронами показали лучшее время. На втором месте оказались биатлонисты сборной Германии.

Особо стоит отметить последний отрезок гонки после заключительной стрельбы Шипулина и Симона Шемппа.

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ЦСКА громит "Милан" в Евролиге

Потерпев первое поражение в баскетбольной Евролиге, московский ЦСКА 13 февраля был полон решимости реабилитироваться за эту неудачу. Тем более и матч с "Миланом" предстоял домашний. Встреча группы F, прошедшая в Москве, закончилась со счетом 97:75 Наибольший вклад в успех армейцев сделали Милош Теодосич (19 очков) и Нандо де Коло (18 очков).

Первая половина встречи полностью осталась за "красно-синими". В итоге после двух четвертей подопечные Димитриса Итудиса выигрывали с разницей в 16 очков.

После большого перерыва итальянцы стартовали с рывка 11:0, заставив наставника ЦСКА брать тайм-аут. Однако уже в четвертой четверти преимущество столичной команды снова не вызывало сомнений.

Следующий матч ЦСКА проведет дома 27 февраля c турецким "Фенербахче"

Фото: ТАСС/Станислав Васильев

Что посмотреть на этой неделе

После зимнего перерыва возобновляется футбольная Лига чемпионов. 17 и 18 февраля состоятся первые четыре матча 1/8 финала ЛЧ:

ПСЖ - "Челси"

"Шахтер" - "Бавария"

"Базель" - "Порту"

"Шальке 04" - "Реал"

А 19 февраля пройдут поединки 1/8 финала турнира рангом ниже - Лиги Европы. Здесь Россию представляют два клуба: "Зенит" и "Динамо". Петербургский клуб на выезде встретится с голландским ПСВ, а московская команда отправится в Бельгию, где встретится с "Андерлехтом".

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги столичные клубы проведут на этой неделе по три матча. В среду ЦСКА встретится с ярославским "Локомотивом", а "Динамо" - с череповецкой "Северсталью". В пятницу "красно-синие" и "бело-голубые" встретятся в очном поединке. В воскресенье армейцы отправятся в Сочи, а динамовцы на своей площадке примут нижегородское "Торпедо".

Даниил Адамов