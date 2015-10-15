Столичный ЦСКА с минимальным счетом обыграл новокузнецкий "Металлург"

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Столичный ЦСКА на выезде добился минимальной победы над новокузнецким "Металлургом". Матч регулярного чемпионата КХЛ, прошедший в столице Кузбасса, завершился со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) в пользу москвичей. Единственную шайбу на 38-й минуте забросил Джефф Плэтт.

Для хоккеистов "Кузни" это шестое поражение в семи последних матчах. В свою очередь москвичи одержали вторую победу подряд и до минимума сократили отставание от "Локомотива".

На данный момент ЦСКА имеет в активе 43 очка и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. У "Металлурга" 20 очков. Команда идет 13-й на Востоке.

Армейцы продолжают свою выездную серию, и в следующем матче 17 октября сыграют с хабаровским "Амуром". "Металлург" в этот же день примет нижегородское "Торпедо".