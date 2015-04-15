Форма поиска по сайту

15 апреля 2015, 22:46

Спорт

"Ак Барс" обыграл СКА и сократил отставание в финальной серии плей-офф КХЛ

Фото: ТАСС/Денис Вышинский

В третьем матче финальной серии Кубка Гагарина хоккеисты казанского "Ак Барса" на выезде переиграли СКА. Поединок, проходивший в Санкт-Петербурге, завершился со счетом 2:1 в пользу подопечных Зинэтулы Билялетдинова.

Первыми в матче отличились хозяева площадки - на 15-й минуте гол на своей счет записал Тони Мортенссон. Однако в третьем периоде гости ответили шайбами Евгения Медведева и Александра Свитова, и в итоге одержали победу.

Стоит отметить, что казанский клуб прервал шестиматчевую победную серии СКА в нынешнем розыгрыше плей-офф.

Счет в серии до четырех побед стал 2:1 в пользу петербургской команды. Следующий матч пройдет в пятницу в городе на Неве.

