Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Московский ЦСКА одержал победу над екатеринбургским "Автомобилистом" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) в пользу армейцев.

Голы в составе победителей забили Александр Радулов (10-я минута), Стефан Да Коста (13), Дмитрий Кугрышев (22) и Игорь Ожиганов (45). У гостей отличился Олег Сапрыкин (27).

Благодаря этой победе ЦСКА вернул себе лидерство в Западной конференции, обогнав финский "Йокерит", у которого, впрочем, есть игра в запасе. "Екатеринбургский клуб занимает третью строчку в Восточной конференции.

Следующий матч армейцы проведут дома 15 сентября против ханты-мансийской "Югры". "Автомобилист" в тот же день сыграет в Череповце с местной "Северсталью".