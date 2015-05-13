Российскую сборную могут наказать за неуважение к сопернику - эксперт

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Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель не исключает, что российскую сборную по хоккею могут наказать за неуважение к сопернику.

Напомним, после финального матча с Канадой на чемпионате мира большая часть российских хоккеистов ушла в раздевалку перед исполнением канадского гимна. В этом матче наши хоккеисты проиграли канадцам со счетом 1:6. Теперь одни упрекают российскую сборную в неумении проигрывать, а другие утверждают, что все произошло из-за плохой организации.

Спортивный комментатор Григорий Твалтвадзе рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что пока не понятно, кого могут наказать и как.

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"Наказание нигде не прописано. И тут есть момент: они ушли не во время гимна, а до него. Думаю, что 90 процентов страны этого момента не видели. Я, например, расстроился и выключил телевизор после финального свистка и узнал об этом только на следующий день. Могут наказать Федерацию, но в сборной кого наказывать? Генерального менеджера, главного тренера?", – сказал он.

Эксперт подчеркнул, что это более, чем странный случай. "Меня в этой истории удивила фраза Куликова, который остался. Он сказал: "я остался, потому что думал, что после канадского будут исполнять гимн России. И многим нашим говорил, что наш гимн тоже будет". Капитан Илья Ковальчук съел такое количество пудов соли, он знает все регламенты. Это его 10-й чемпионат мира. Он-то знает, что по окончанию игры исполняется гимн страны-победительницы. К нему тоже есть вопросы", – добавил спортивный комментатор.

Отметим, глава ФХР Владислав Третьяк считает, что данная ситуация возникла из-за несогласованных действий организаторов чемпионата. По его словам, вышло так, что сразу после матча ворота, ведущие в раздевалку, оказались открыты.