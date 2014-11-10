Евротур: чем полезны поражения

Фото: ТАСС/Елена Руско

Сборная России завершила выступление на первом этапе Евротура, заняв третье место. Об итогах турнира – в материале обозревателя M24.ru Евгения Сафонова.

Первый пробный

На тему необходимости или бесполезности Евротура сломано немало копий. Долгое время в России этот турнир был не очень популярен, особенно в те смутные времена, когда получать от европейских соперников по 5-6 шайб за матч было делом обычным. После того как сборную возглавил Вячеслав Быков и наши соотечественники принялись громить своих соперников в Евротуре, игры сборных ждали с нетерпением.



Долгое время считалось, что на этих турнирах мы готовим команду к чемпионату мира и Олимпиаде. Но после провала на Играх в Ванкувере и Сочи специалисты и болельщики стали в один голос чуть ли не кричать о том, что Евротур нужен только федерациям хоккея, в том числе и российской, которые зарабатывают деньги на домашних этапах, а другой пользы этот турнир не несет.

Кроме того, долгое время шли споры о том, стоит ли ради Евротура тормозить чемпионат КХЛ.

Накануне этого сезона было наконец-то принято компромиссное решение – в ноябре во время финского этапа Евротура (Кубок Карьялы) чемпионат КХЛ не тормозить, а делать остановку только ради домашнего турнира, Кубка Первого канала. Играть без ряда своих игроков, которых позовут в сборную, для наших клубов в новинку, и понятно, что у этого решения были не только сторонники.

Стоит признать, что в целом эксперимент удался, но в будущем надо задуматься о том, чтобы во время турниров не планировать проведение матчей между топовыми клубами КХЛ. Нелогично, когда игроки уезжают из расположения национальной команды, чтобы помочь своему коллективу в рамках внутреннего чемпионата.





Фото: ТАСС/Елена Руско

Состав оптимальный

Долгое время россияне собирали на Евротур всех сильнейших, лет 5 назад это было в порядке вещей, и болельщики упивались победами, значимость которых всеми нами немного преувеличивалась. После нескольких болезненных щелчков по великодержавному носу мнение хоккейной общественности переменилось. Зачем тащить на Евротур тех, кто уже давным-давно все доказал? Вот какой был лейтмотив у этих суждений. Но и у Быкова, и у Билялетдинова был свой взгляд на вещи, и они этот призыв общественности игнорировали.

Когда оба тренера уходили со своих постов, им это, естественно, вменяли в вину. Мол, не работали вы, господа тренеры, с молодежью, оставили за собой выжженную землю. Один из наставников объяснял свой выбор тем, что команде необходим дух победителей, другой вообще ничего не комментировал, но это уже история, сейчас все обстоит по-другому.

То, что Знарок готов к переменам, сам наставник сборной продемонстрировал практически сразу. На чемпионат мира в Минске поехало немало новых игроков, этот турнир, хоть и не без поддержки заслуженных мастеров, был триумфально выигран, и тренерский штаб еще больше уверился, что молодые должны играть, но при наличии дядек-наставников.

Поэтому состав сборной на этот Евротур был вполне в духе времени. Призваны были обросшие титулами и медалями опытные хоккеисты – Илья Ковальчук, Александр Радулов, Евгений Медведев. Были и хоккеисты среднего звена, присутствовали и те, чей вызов в национальную команду – откровенный аванс, но что в этом странного? Это же пробные турниры.

Рафинированные эстеты могут удивиться, увидев в списке вызванных фамилии Ильи Сорокина, Владислава Каменева, Романа Рукавишникова, Павла Бучневича. В их мнении можно усмотреть разумное зерно, но, с другой стороны, все, кроме Рукавишникова, являются игроками молодежной сборной, которой через полтора месяца предстоит сдавать сложнейший экзамен на льду Торонто и Монреаля, и тот опыт, который молодые игроки получили в Евротуре, им крайне пригодится.

Илья Сорокин, например, сыграл целый матч против Чехии, и сыграл очень уверенно, пропустив всего одну шайбу. Это лишний раз доказывает правоту Знарка. Да и, в конце концов, смена поколений – залог успешного развития и если не показывать парням то, что на них в сборной рассчитывают, то и в дальнейшем требовать что-либо от них будет сложнее.

Фото: ТАСС/Елена Руско

Не триумфально, но адекватно

Сборная России сыграла на финском этапе нормально. Да, россияне провалились в игре с Финляндией, но для молодой команды, не обремененной большим опытом, такие перепады в игре – обыденность. Не в свою силу сыграл Василий Кошечкин, но он и раньше за сборную играл не так уверенно, как в клубах. Однако и такие черные дни для большинства молодых игроков чаще всего полезны.

За два дня до финского фиаско парни Знарка смогли переломить исход игры со шведами, которая для них также была гостевой, поскольку проходила в Лександе. А в воскресенье, уже имея в своем составе и Радулова, и Ковальчука, сборная России деклассировала чехов, несмотря на 19-летнего Сорокина в своих воротах.

Камбэк с неудачной серией буллитов, поражение вчистую и победа на классе – вот сухой остаток выступления сборной России на Кубке Карьяла. Но, повторюсь, результат на данном этапе не должен носить решающего значения. Важнее, чтобы на этих турнирах появлялись новые лидеры, парни с поднятыми воротничками. Именно на таких привык делать ставку Знарок, поскольку он и по жизни, и на льду соответствовал этому определению.

Ехать на этот турнир стоило хотя бы ради выступления Артема Панарина. Этот не юный, но еще молодой (23 года) хоккеист смог выстрелить и записать свою фамилию в блокнотик Знарка на ту страничку, где отмечены те, кто в будущем будет выигрывать войны.

Именно на поиск таких хоккеистов и должна быть направлена тренерская деятельность во время этапов Евротура. Не громить соперников оптимальным составом, а проверять ближайший резерв, который через несколько лет должен стать уже убойной силой отряда Знарка в походе за олимпийскими медалями.

Евгений Сафонов