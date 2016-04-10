Хоккеист Дацюк объявил о завершении карьеры в НХЛ по окончании сезона

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Российский хоккеист Павел Дацюк планирует завершить карьеру в Национальной хоккейной лиге по окончании этого сезона. Об этом игрок заявил в интервью Detroit Free Press.

"Я думаю о том, чтобы вернуться домой после этого сезона. Возможно, я не заканчиваю с хоккеем, но – как ни сложно это говорить – завершаю свое выступление в НХЛ", – сказал Дацюк.

По словам игрока, летом он планирует вернуться в свой родной город – Екатеринбург. "Из-за множества слухов я бы хотел сам прояснить ситуацию, чтобы сосредоточиться на выступлении в плей-офф. Мне хотелось, чтобы болельщики узнали это лично от меня, а не от кого-то другого", – отметил хоккеист.

Дацюк проводит 14-й сезон в НХЛ. Хоккеист перешел из казанского "Ак Барса" в Детройт Ред Уингз" в 2001 году и выступал в североамериканской лиге лишь за эту команду. В составе "Детройта" Дацюк дважды выигрывал Кубок Стэнли.

Кроме того, он входит в пятерку самых результативных российских хоккеистов в НХЛ за всю историю – Дацюк провел более 1000 игр и набрал 1031 очко (356 шайб + 675 передач).

Во время локаутов в североамериканской лиге в 2005 и 2012-2013 годах нападающий играл за московские "Динамо" и ЦСКА.