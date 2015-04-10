Матчи финала Кубка Гагарина покажут в кинотеатрах 13 городов России

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Континентальная хоккейная лига совместно с компанией "Централ партнершип" организуют прямые трансляции матчей финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина-2015 между "Ак Барсом" и СКА в 13 кинотеатрах в разных городах России, сообщается на официальном сайте КХЛ.

Так, в столичном регионе финальные матчи покажут в кинотеатре "Киностар Белая Дача", который находится на 14-м километре МКАД, в ТЦ "Мега". Трансляции также пройдут в Ворожене, Сургуте, Екатеринбурге, Набережных Челнах, Саратове, Уфе, Челябинске, Тюмене, Нижнем Новгороде, Омске и Казани.

Кинотеатры приглашают зрителей на хоккей 13, 15 и 17 апреля – в эти дни состоятся второй, третий и четвертый матчи финальной серии плей-офф КХЛ. Если серия продлится дольше, каждая из последующих финальных игр будет также транслироваться в кинотеатрах.

Билеты можно приобрести в кассах и на официальных сайтах кинотеатров.

Напомним, финальная серия Кубка Гагарина, в которой встретятся казанский "Ак Барс" и петербургский СКА, стартует в субботу, 11 января.