Сборная России по хоккею одержала победу над Чехией в матче Евротура

Елена Руско

Хоккеисты сборной России одержали первую победу на Кубке Карьяла, обыграв команду Чехии. Поединок, проходивший в Хельсинки, завершился со счетом 4:2.

Уже в первом периоде российские хоккеисты лидировали с большим преимуществом. Артем Панарин открыл счет на первой минуте. Егор Аверин вскоре удвоил преимущество, а затем все тот же Панарин оформил дубль.

Во втором периоде чехам удалось отыграть одну шайбу благодаря точному броску Ондржея Романа, но чуть позднее Александр Радулов вновь увеличил отрыв российской команды. Итоговый счет под конец третьего периода установил чешский хоккеист Петр Голик - 4:2.

Таким образом, подопечные Олега Знарка остались на третьем месте в турнирной таблице, набрав в трех встречах четыре очка.