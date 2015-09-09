ЦСКА на домашней арене уверено переиграл "Салават Юлаев"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА на домашней арене уверено переиграл уфимский "Салават Юлаев". Итоговый счет поединка - 5:2 в пользу москвичей.

Дублем в составе победителей отметился Джефф Плэтт, по разу отличились Геннадий Столяров, Максим Мамин и Роман Любимов. У проигравших шайбы забросили Захар Арзамасцев и Линус Умарк.

Таким образом, ЦСКА одержал четвёртую победу подряд, а уфимский клуб потерпел третье поражение кряду и пятое в шести стартовых матчах сезона.

Благодаря этой победе армейцы укрепили свое лидерство в западной конференции. В семи поединках команда набрала 17 очков, и на данный момент опережает ближайшего преследователя на 4 балла. "Салават Юлаев" имеет в своем активе три очка и занимает последнее место на Востоке.