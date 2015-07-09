Вратарь "Эдмонтона" Фаст перешел в московский ЦСКА

Фото: flames.nhl.com

Московский ЦСКА достиг договоренности с вратарем "Эдмонтона" Виктором Фастом, сообщает официальный сайт армейцев.

В прошлом сезоне Фаст провел за "нефтяников" 26 матчей, из которых выиграл всего лишь шесть при коэффициенте надежности 3,41 и 88,8 процента отраженных бросков.

Сейчас 32-летний швед и ЦСКА выполняют необходимые процедуры для оформления разрешения на работу и российской визы, после чего Фаст присоединится к команде.

За национальную сборную Швеции Фаст провел 26 матчей, в том числе 13 матчей на чемпионатах мира. В 2011 году в Братиславе голкипер стал серебряным призером чемпионата мира, а оргкомитет признал его самым ценным игроком и лучшим вратарем турнира.