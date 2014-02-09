Форма поиска по сайту

09 февраля 2014, 19:20

Женская сборная России по хоккею одержала первую победу на Олимпиаде

Вратарь сборной России Юлия Лескина. Фото: ИТАР-ТАСС

Женская сборная России по хоккею выиграла стартовый матч Олимпиады у команды Германии со счетом 4:1.

После двух периодов россиянки уступали своим соперницам 0:1. Однако в заключительном отрезке игры смогли переломить ход неудачно складывающегося матча и отправили в воротам немок четыре шайбы. Дубль оформила Ольга Сосина, еще по голу забили Ия Гаврилова и Екатерина Смоленцева.

Следующим соперником подопечных Михаила Чеканова станет команда Японии. Матч пройдет 11 февраля.

