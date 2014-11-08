Хоккеисты сборной России уступили Финляндии в матче Евротура

Фото: ТАСС/Елена Руско

Сборная России по хоккею потерпела второе поражение на Кубке Карьяла, крупно уступив команде Финляндии. Поединок, проходивший в Хельсинки, завершился со счетом 2:6.

Первый период прошел в равной борьбе, команды обменялись заброшенными шайбами - на гол Артемия Панарина финны ответили результативным броском Ярко Иммонена.

В начале второго отрезка игры Денис Кокарев сделал счет 2:1, но еще до перерыва хозяева площадки четырежды поразили ворота Василия Кошечкина. Голами отметились Янне Песонен, Эса Линделль, Кристиан Някювя и Оскар Осала.

Окончательный результат установил Теэму Хартикайнен - 6:2.

В итоге подопечные Олега Знарка набрали одно очко в двух встречах турнира. В заключительном матче, который состоится в воскресенье, россияне встретятся с командой Чехии.