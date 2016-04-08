Сборная России по хоккею в овертайме переиграла Норвегию в матче Евровызова

Фото: fhr.ru

Хоккеисты сборной России одержали волевую победу над Норвегией в матче Евровызова. Встреча, проходившая во дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге, закончилась со счетом 2:1.

Первыми отличились гости. Сначала Томас Ольсен нанес бросок по воротам Ивана Налимова, но не забил, а затем он же откликнулся на передачу партнера по команде и с "пятачка" переправил шайбу в сетку.

После заброшенной шайбы норвежцы практически полностью отдали инициативу россиянам. Сравнять счет команда Олега Знарка смогла только в середине третьего периода. Зият Пайгин бросил от синей линии и угодил в "домик" вратарю – 1:1.

Ничейный счет продержался вплоть до окончания основного времени. Судьбу матча решало дополнительное время. Россияне атаковали на протяжении всего овертайма. Наконец на 65-й минуте встречи Виталий Меньшиков точным броском принес победу нашей сборной.

Следующий матч с норвежцами сборная России проведет в рамках Евровызова 10 апреля. Встреча вновь пройдет в Санкт-Петербурге.