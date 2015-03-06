Сборная России сыграет матчи Евротура со Швецией в Мытищах

Фото: ТАСС/Елена Руско

Заключительные матчи Евротура текущего сезона сборная России по хоккею проведет 24 и 25 апреля в Мытищах. Соперником национальной команды станет сборная Швеции, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.

"Определено место проведения апрельских матчей национальной сборной России с командой Швеции. Встречи пройдут 24 и 25 апреля в подмосковных Мытищах. Была достигнута соответствующая договорённость с руководством арены, в настоящее время согласовываются организационные детали, начинается активная подготовка", – заявил глава ФХР Владислав Третьяк.

Напомним, в настоящее время в турнирной таблице Евротура сборная России занимает второе место. На счету россиян 13 очков после восьми матчей. Возглавляет таблицу команда Швеции с 14 баллами, третьими идут финны (10 очков), замыкают четверку чехи (8 очков).