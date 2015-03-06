Форма поиска по сайту

06 марта 2015, 15:59

Спорт

Red Bull окрыляет хоккеистов: битва за шайбу Open Ice-2015 в прямом эфире

Фото: m24.ru/Александр Иванов

7 марта состоится финальный этап Международного хоккейного турнира Red Bull Open Ice. Первые отборочные туры прошли 28 февраля и 1 марта в Парке 60-летия Октября.

Хоккейный матч состоит из двух таймов по 15 минут с пятиминутным перерывом. На льду сходятся по четыре игрока от каждой команды. В спортивном мероприятии могут принять участие все желающие, пройдя предварительную регистрацию на сайте турнира.

В битве за первенство принимают участие игроки из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Владивостока, Калининграда, Тюмени, Воронежа.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 14.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 7 марта, 14.00
  • Что: турнир хоккеистов
  • Кто: Red Bull Open Ice
  • Кому смотреть: начинающим хоккеистам и любителям спортивных соревнований на льду

Сюжеты: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро , Москва онлайн
хоккей турнир прямые трансляции парк Кузьминки Москва онлайн Red Bull Open Ice-2015

