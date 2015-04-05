Сборная России обыграла команду Германии в первом матче Евровызова

Фото: ТАСС/Елена Руско

Хоккеисты сборной России обыграли команду Германии в матче Европейского хоккейного вызова. Встреча, прошедшая в немецком Оберхаузене, завершилась со счетом 3:0.

Дублем отметился Сергей Мозякин, который забросил шайбы на 12-й и 51-й минутах. Кроме того, точным броском на 29-й минуте отличился Александр Попов.

Повторный матч между командами состоится 6 апреля. Затем подопечные Олега Знарка сыграют против команды Швейцарии. Игры пройдут 8 апреля в Женеве и 10 апреля - в городе Ла-Шо- де-Фон.

Матчи Евровызова являются для сборной России первым этапом подготовки к чемпионату мира, который пройдет 1-17 мая в Чехии.