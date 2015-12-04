Форма поиска по сайту

04 декабря 2015, 18:05

Спорт

Путешественников в Рождество научат керлингу и хоккею

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В новогодние праздники жителей столицей обучат спортивным дисциплинам. Помогут в этом профессиональные тренеры, которые будут заниматься со всеми желающими зимними видами спорта. Уроки пройдут с 18 декабря по 10 января, сообщают организаторы мероприятий.

Каждый день без выходных на Тверском бульваре состоятся 40-минутные тренировки по хоккею, сноубордингу и керлингу, а на Пушкинской площади – по фигурному катанию.

Перерыв между заходами – 20 минут. Группы будут набираться на месте в зависимости от количества желающих.

На занятия сноубордом необходимо записываться заранее на официальном сайте фестиваля "Путешествие в Рождество".

Место: Тверской бульвар, Пушкинская площадб

Время: с 18 декабря по 10 января

10:00 – 20:00 в будни

11:00 – 21:00 в выходные

