Путешественников в Рождество научат керлингу и хоккею

Фото: m24.ru/Александр Авилов
В новогодние праздники жителей столицей обучат спортивным дисциплинам. Помогут в этом профессиональные тренеры, которые будут заниматься со всеми желающими зимними видами спорта. Уроки пройдут с 18 декабря по 10 января, сообщают организаторы мероприятий.
Каждый день без выходных на Тверском бульваре состоятся 40-минутные тренировки по хоккею, сноубордингу и керлингу, а на Пушкинской площади – по фигурному катанию.
Перерыв между заходами – 20 минут. Группы будут набираться на месте в зависимости от количества желающих.
На занятия сноубордом необходимо записываться заранее на официальном сайте фестиваля "Путешествие в Рождество".
Время: с 18 декабря по 10 января
10:00 – 20:00 в будни
11:00 – 21:00 в выходные