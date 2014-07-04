Главным тренером МХК "Спартак" станет Владимир Тюриков

Фото: ИТАР-ТАСС

Главным тренером молодежного хоккейного клуба "Спартак" станет Владимир Тюриков, сообщает ИТАР-ТАСС. В сезоне-2013/14 он был ассистентом Олега Браташа, который в межсезонье возглавил ярославский "Локомотив".

Одним из его помощников станет Вадим Епанчинцев, в прошлом сезоне также входивший в тренерский состав МХК "Спартак", который является действующим чемпионом МХЛ.

Тюриков уже являлся главным тренером молодежной команды "красно-белых", приведя ее к серебряным медалям в сезоне-2012/13.

По итогам сезона москвичи лишились практически всех игроков основного состава. Это связано с финансовыми проблемами клуба, из-за которых основной состав "Спартака" пропустит сезон-2014/15 в Континентальной хоккейной лиге.

В предстоящем сезоне за МХК "Спартак" сыграют 14 хоккеистов из прошлогоднего состава, а также игроки, выбранные на драфте, и воспитанники клубной школы.

С 22 по 30 августа команда примет участие в Кубке мира среди молодежных клубных команд, который пройдет в Уфе.