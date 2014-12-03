КХЛ перенесла 9 матчей регулярного чемпионата

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Континентальная хоккейная лига по согласованию с Федерацией хоккея России и тренерским штабом национальной сборной страны приняла решение о переносе нескольких матчей регулярного чемпионата сезона 2014/15, сообщается на официальной сайте КХЛ.
Перенесенные матчи:
- "Динамо" Мск – "Локомотив" – с 31 января на 30 января
- ХК "Сочи" – "Локомотив" – с 2 февраля на 1 февраля
- "Динамо" Мск – "Витязь" – с 2 февраля на 1 февраля
- "Авангард" – СКА – с 4 февраля на 3 февраля
- "Салават Юлаев" – "Йокерит" – с 4 февраля на 3 февраля
- "Ак Барс" – "Динамо" Мск – с 4 февраля на 3 февраля
- ЦСКА – "Локомотив" – с 4 февраля на 3 февраля
- "Металлург" Магнитогорск – ЦСКА – с 8 февраля на 9 февраля
- СКА – "Ак Барс" – с 8 февраля на 9 февраля
Добавим, что, согласно официальному сайту ФХР, сборная России 5 февраля проведет поединок Еврохоккейтура. Соперником подопечных Олега Знарка станет команда Чехии.
