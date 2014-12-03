Форма поиска по сайту

03 декабря 2014, 12:36

КХЛ перенесла 9 матчей регулярного чемпионата

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Континентальная хоккейная лига по согласованию с Федерацией хоккея России и тренерским штабом национальной сборной страны приняла решение о переносе нескольких матчей регулярного чемпионата сезона 2014/15, сообщается на официальной сайте КХЛ.

Перенесенные матчи:

  • "Динамо" Мск – "Локомотив" – с 31 января на 30 января
  • ХК "Сочи" – "Локомотив" – с 2 февраля на 1 февраля
  • "Динамо" Мск – "Витязь" – с 2 февраля на 1 февраля
  • "Авангард" – СКА – с 4 февраля на 3 февраля
  • "Салават Юлаев" – "Йокерит" – с 4 февраля на 3 февраля
  • "Ак Барс" – "Динамо" Мск – с 4 февраля на 3 февраля
  • ЦСКА – "Локомотив" – с 4 февраля на 3 февраля
  • "Металлург" Магнитогорск – ЦСКА – с 8 февраля на 9 февраля
  • СКА – "Ак Барс" – с 8 февраля на 9 февраля

Добавим, что, согласно официальному сайту ФХР, сборная России 5 февраля проведет поединок Еврохоккейтура. Соперником подопечных Олега Знарка станет команда Чехии.

