Сборная России разгромила Финляндию в Евротуре

Фото: m24.ru/Анна Юргенсон

Первый этап Евротура – Кубок Карьяла – сборная России начала с победы. В четверг российские хоккеисты разгромили хозяев льда финов со счетом 5:1.

Счет в матче открыл Анатолий Голышев (13:21). Миро Аалтонен (31:12) сравнял счет во втором периоде. Но в заключительном отрезке матча россияне забросили четыре безответных шайбы. Авторами голов стали Андрей Светлаков (49:51), оформивший дубль Анатолий Голышев (53:05), Никита Гусев (58:58) и Владимир Ткачев (59:46).

Следующим соперником россиян станет сборная Швеции. Игра пройдет 5 ноября. Заключительный матч на Кубке Карьяла сборная России проведет 6 ноября против чехов.