Братиславский "Слован" не сыграет в чемпионате КХЛ в сезоне 2015/16

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Братиславский "Слован" не сыграет в чемпионате Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2015/16, сообщает ТАСС со ссылкой на источники, знакомые в ситуацией.

"Клуб больше не будет финансироваться из России. "Слован" продолжит выступать в лиге только в случае, если обеспечит бюджет самостоятельно. Но это не под силу ни одному словацкому клубу, особенно учитывая сегодняшние экономические отношения между Европейским союзом и Россией", отметил источник, близкий к совету директоров КХЛ.

По данным агентства, первые лица "Слована" рассматривают несколько вариантов будущего команды. "Слован" может вернуться в чемпионат Словакии, войти в чешскую Экстралигу, заявиться в Открытую австрийскую хоккейную лигу, в которой помимо австрийских выступают клубы из Чехии, Италии, Венгрии и Словении.

Генеральный менеджер команды Марош Крайчи сообщил, что будущее клуба "Слован" будет определено до 15 марта.

"Все наши партнеры были связаны с Россией. Санкции сильно затронули их интересы. А что будет в будущем - непонятно. Я реалист. Ситуация действительно непростая. Нам нужно обсудить ее с КХЛ", - сказал Крайчи, добавив, что приоритетом для команды является выступление в КХЛ.