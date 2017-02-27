Матч по хоккею с мячом с 20 забитыми автоголами переиграют

Воскресный матч по хоккею с мячом с 20 забитыми автоголами аннулирован. Такое решение принял контрольно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея с мячом России, говорится в официальном сообщении организации.
Речь идет о скандальной ирге в Архангельске в рамках матча чемпионата России между местным клубом "Водник" и командой из Иркутска "Байкал-Энергия".
Матч будет переигран на нейтральном поле в пятницу, 3 марта, в 13:00 в Обухово Московской области. Во вторник, 28 февраля, состоится расширенное заседание КДК Федерации хоккея с мячом России с участием представителей клубов "Водник " и "Байкал-Энергия".
Странный результат матча объясняется тем, что команды не были заинтересованы в победе. Итогом стал счет 11:9 в пользу гостей. "Водник" с тремя очками расположился на шестой строчке турнирной таблицы. Победа архангельской команды выводила бы ее на пятое место, тогда соперником "Водника" стал бы действующий чемпион страны красноярский "Енисей".
Иркутская "Байкал-Энергия" набрала 24 балла и вышла на второе место.
