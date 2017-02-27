Матч по хоккею с мячом с 20 забитыми автоголами переиграют

Воскресный матч по хоккею с мячом с 20 забитыми автоголами аннулирован. Такое решение принял контрольно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея с мячом России, говорится в официальном сообщении организации.

Речь идет о скандальной ирге в Архангельске в рамках матча чемпионата России между местным клубом "Водник" и командой из Иркутска "Байкал-Энергия".

Матч будет переигран на нейтральном поле в пятницу, 3 марта, в 13:00 в Обухово Московской области. Во вторник, 28 февраля, состоится расширенное заседание КДК Федерации хоккея с мячом России с участием представителей клубов "Водник " и "Байкал-Энергия".