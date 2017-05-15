Форма поиска по сайту

15 мая 2017, 19:22

Культура

Шок, аудио: "Каста" выпустила первый альбом за девять лет

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Хип-хоп группа "Каста" выпустила первый альбом за девять лет. Лонгплей получил название "Четырехглавый орет".

"Спустя ровно девять лет после прошлого альбома "Быль в глаза" мы выпускаем новый – "Четырехглавый орет". Это все та же "Каста", хотя она и совсем другая", – говорится на сайте группы.

Две песни в новом альбоме записаны совместно с музыкантами Ремом Диггой и Sunsay (Андрей Запорожец из группы 5'nizza).

Послушать новый альбом можно в Apple Music, в социальной сети "ВКонтакте" и на "Яндекс.Музыке".

Презентация нового альбома пройдет 2 июня в Санкт-Петербурге и 3 июня в Москве.

