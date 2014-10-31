Создателя Pirate Bay приговорили к 3,5 годам тюрьмы

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Датский суд приговорил одного из создателей популярного торрент-трекера Pirate Bay Готфрида Свартхольма Варга к 3,5 года тюремного заключения и депортации на родину, сообщает ВВС.

Шведский хакер признан виновным во взломе базы данных полиции. В частности, в апреле-августе 2012 года Готфрид Свартхольм похитил около 4 миллионов файлов, включая информацию о водительских удостоверениях граждан, номера их социального страхования, а также информацию о лицах, разыскиваемых в странах шенгенского пространства.

Следователи назвали поступок Варга "крупнейшей на сегодняшний момент хакерской атакой". При этом Варг отрицал свою вину, утверждая, что его компьютер использовался дистанционно настоящим правонарушителем, однако суд не принял во внимание его объяснения.

Вместе с Варгом был осужден его сообщник. Его имя не сообщается, известно только, что это 21-летний гражданин Дании. Он был приговорен к шести месяцам тюрьмы и освобожден в зале суда, так как провел 17 месяцев под следствием.

Стоит отметить, что это уже третий приговор, вынесенный против Варга за последние пять лет. В 2012 году он был экстрадирован в Данию из Швеции, где отбывал один год за взлом базы данных местной налоговой службы. В сентябре 2013 года создатель торрент-трекера был осужден по делу Pirate Bay.

Свартхольм, кроме того, оказался ответчиком сразу по нескольким искам об интернет-пиратстве в Мосгорсуде. В прошлом году сообщалось, что российские правообладатели обвиняют Свартхольма и его хостинг-провайдера PRQ в незаконном распространении фильма "Сталинград" и сериалов "Интерны", "Универ" и других.

Готфрид Свартхольм Варг – создатель одного из крупнейших в мире файлообменного ресурса Pirate Bay. Торрент-трекер был основан в 2003 году и входит в сотню самых посещаемых сайтов планеты. Судебный процесс над основателями файлообменника проходил в 2009 году. Всего по делу Pirate Bay были осуждены четыре человека. Изначально суд назначил им по году тюрьмы и обязал заплатить 32 миллиона крон (4,8 миллиона долларов), но позже сроки заключения были уменьшены, а штраф вырос до 48 миллионов крон.