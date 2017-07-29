Тормозит компьютер? На вас зарабатывают биткойны

Неожиданно и без видимых причин компьютер стал медленнее работать? Почти наверняка он заражен новым, как бы безвредным вирусом. Вашу машину, ваши вычислительные мощности используют, чтобы майнить биткойны. Не поняли? Объясняем.



Фото: ТАСС/Imago

Советник президента России по интернету Герман Клименко заявил в интервью RNS, что до 30 процентов всех компьютеров в России заражено вирусом для майнинга биткойнов. Клименко добавил, что хакеры, заразившие в мае этого года 500 тысяч компьютеров в 150 странах мира вирусом WannaCry – это просто дети по сравнению с распространителями биткойн-вирусов.

“В случае с WannaCry речь о заработке преступников шла на уровне 50–100 тысяч долларов. Поэтому я уверен, что разработчики WannaCry — это дети, потому что они не понимают, где зарабатывать в интернет-секторе”, — заявил Клименко.



Президентский советник уверен, что именно распространение вирусов для майнинга криптовалют стало самым прибыльным бизнесом для хакеров. “Сейчас самым распространенным и самым опасным вирусом следует считать тот вирус, который вскрывает сервер и ставит на него программу майнинга биткойнов”, - утверждает Клименко.

Большинство специалистов, комментируя это заявление, отмечают, что Герман Сергеевич сгустил краски, и реальные масштабы распространения биткойн-вирусов значительно скромнее. Но при этом все признают, что реальные масштабы заражения оценить практически невозможно. Так что нет никакой гарантии, что тот или иной конкретный компьютер не используется хакерами для зарабатывания криптовалют.

Чтобы оценить реальность угрозы, необходимо объяснить, о чем идет речь. Криптовалюты – это квазиденьги, которые существуют исключительно в цифровом виде. Наиболее известная и распространенная сегодня криптовалюта – биткойн. Но кроме “битка” существуют еще эфириум, лайткойн, риппл, монеро и многие другие – всего в мире сейчас насчитывается более 700 криптовалют.



Главная особенность всех этих электронных денег в том, что они генерируются частными компьютерами. Именно это обстоятельство обусловило взрывную популярность криптовалют в последние годы, поскольку создавало иллюзию халявы: на работу ходить не надо – купил комп помощнее, поставил под вентилятор и сиди - жди, когда он намайнит (от английского слова mining — добыча) тебе кучу биткойнов. А учитывая, что рыночная стоимость “битков” растет (сегодня он котируется примерно по 2800 долларов, хотя всего семь лет назад 1000 биткойнов продавалась за 300 долларов) бизнес выглядит просто сказочным.

На самом деле, конечно, все не так просто. Не углубляясь в детали и сложности, можно сказать, что биткойн и другие криптовалюты – не халява, а вознаграждение за совершение сложных математических вычислений. Мало того, Биткойн-сеть автоматически повышает сложность этих вычислений в зависимости от скорости их решения. Как следствие - чем больше майнеров присоединяется к сети, тем большие вычислительные мощности требуются для добычи биткойнов. И если еще три-четыре года назад можно было использовать для майнинга даже ноутбуки, по мере роста популярности биткойна обычные компьютеры перестали справляться с нагрузкой.



Спасением для майнеров стало открытие, что видеокарты "считают" криптовалюты гораздо эффективнее, чем центральный процессор. Это вызвало появление первых "майнинговых ферм" — компьютеров, состоящих лишь из материнской платы, блока питания и нескольких видеокарт с системой охлаждения.

"Изобретение" таких ферм стало толчком к резкому росту популярности майнинга, который в свою очередь привел к скачкообразному росту сложности вычислений. И продвинутые майнеры были вынуждены переходить на специализированные компьютеры - "асики" (ASIC - аббревиатура от англиского application-specific integrated circuit, "интегральная схема специального назначения"). Специализированные микросхемы, используемые в таких компьютерах, приспособлены именно для вычислений криптовалют, благодаря чему скорость майнинга существенно возрастает.

Фото: DPA/Jens Kalaene

Однако и стоимость такого оборудования в разы выше, чем обычного компьютера или "майнинговой фермы" на основе видеокарт. И это становится проблемой, поскольку у криптовалют есть еще одна особенность – в то время как сложность вычислений растет, вознаграждение за них снижается наполовину примерно каждые четыре года. Так, до 2016 года за решение "задачки" майнерам начислялось 25 биткойнов, а сейчас – только 12,5.

В 2020 году произойдет следующее уполовинивание, и вознаграждение за проведение вычислений снизится до 6,25 биткойнов. Правда, рыночная стоимость "битков" к тому времени должна существенно возрасти, но бизнес все равно становится слишком рискованным.

И тогда в майнинг криптовалют широкими рядами двинулись хакеры с простым расчетом: зачем тратить деньги на покупку дорогих асиков, если можно те же задачи решать просто за счет увеличения количества компьютеров, участвующих в майнинге. Благо принцип распределенных вычислений известен уже почти полвека – еще в 1973 году Джон Шох и Джон Хапп из калифорнийского научно-исследовательского центра Xerox PARC написали программу, которая по ночам запускалась в локальную сеть и заставляла все имеющиеся в учреждении компьютеры выполнять нужные Шоху с Хаппом вычисления.

Написать вирус, который будет по интернету заражать чужие компьютеры и заставлять их тайком от хозяина заниматься вычисление биткойнов, оказалось совсем несложно. И для хакеров началась настоящая халява. А то, что майнинг сильно загружает процессорные мощности и приводит к торможению компьютеров – так это проблемы владельцев.

Что делать, если ваш компьютер вдруг начал сильно тормозить и вы подозреваете заражение биткойн-вирусом? Путь для относительно продвинутых пользователей: закрыть все программы, все приложения и посмотреть загрузку процессора. Процессор чем-то занят? Вперед за новым антивирусом. Для непродвинутых – тоже за антивирусом, но без мониторинга.