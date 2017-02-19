Форма поиска по сайту

19 февраля 2017, 15:28

Американский сенатор рассказал о новых антироссийских санкциях

Американский сенатор Крис Мерфи заявил о том, что правительство США может ввести новые санкции против России, передает РИА Новости.

По словам Мерфи, причиной для их введения могут стать результаты расследования Конгресса страны о "вмешательстве в выборы президента".

Правительство России неоднократно опровергало информацию об атаках неких русских хакеров на компьютеры избирательной системы США во время выборов.

Ранее в американский Конгресс внесли законопроект, который запретит президенту Дональду Трампу отменять антироссийские санкции без согласия законодательной власти.

Как заявил демократ Стени Хойер, законопроект подготовлен членами обеих партий. Он призван обеспечить гарантию того, что "Россия не получит никакого смягчения санкций до того момента, пока она этого не заслужит".

