Сайт системы "Платон" подвергся хакерской атаке

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Сайт системы "Платон", взимающей плату с грузовиков за ущерб федеральным трассам, атакован, сообщает Агентство "Москва".

Утром 16 ноября на портал одновременно поступило более двух миллионов запросов, последствия атаки пока устраняются.

"В целом система работает в штатном режиме. Все данные зарегистрированных пользователей в порядке и в полной безопасности", – сообщает компания-концессионер "РТ-Инвест Транспортные Системы".

Ранее сообщалось, что первый день работы системы "Платон" – 15 ноября – прошел в штатном режиме.

Напомним, 15 ноября в России начал действовать сбор с грузовиков массой более 12 тонн в счет возмещения причиняемого ими вреда трассам.

Правительством определен тариф в 1,53 рубля за километр пути, он будет действовать до 1 марта 2016 года. Затем ставку поднимут до 3,06 рубля за километр.

За неоплаченный проезд водителей будут штрафовать. Санкции пока действуют в Московской области, по всей России их введут с 1 мая 2016 года.