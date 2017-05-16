Стало известно название украденного хакерами фильма студии Disney

Фото: ТАСС/Сергей Коньков
Стало известно, какой именно фильм хакеры украли у студии Walt Disney. Киберпреступники похитили у американской пятую серию приключенческой киноэпопеи "Пираты Карибского моря", которая должна выйти в конце мая. Об этом сообщает газета Los Angeles Times.
Хакеры требуют у компании выкуп и угрожают, что выложат в сеть фильм по частям. Студия отказалась платить и привлекла к расследованию ФБР.
Ранее сообщалось, что глава студии Роберт Айгер рассказал, что хакеры требуют от компании крупную сумму в биткоинах. Если их требование выполнено не будет, они угрожают начать выкладывать фильм по частям: сначала 5-минутный отрывок, а затем загружать 20-минутные фрагменты до тех пор, пока их требования не удовлетворят.