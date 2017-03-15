Норвегия экстрадировала в США подозреваемого в киберпреступлениях россиянина

В США из Норвегии экстрадирован гражданин России, передает "Лента.ру" со ссылкой на сайт американского Минюста. Россиянина обвиняют в киберпреступлениях.

Россиянин Марк Вартанян (известный как Kolypto) подозревается в том, что разрабатывал, совершенствовал и поддерживал вредоносное программное обеспечение "Цитадель".

Вартанян предстал перед федеральным судом после его экстрадиции из Норвегии в декабре 2016 года.

История вопроса

С 2011 года "Цитадель" предлагалась на продажу на ограниченных для регистрации интернет-форумах, где общались на русском языке киберпреступники. При помощи "Цитадели" хакеры проникали в компьютерные сети крупнейших финансовых и правительственных учреждений по всему миру, включая несколько финансовых учреждений в США. По оценкам отрасли, программа заразила около 11 миллионов компьютеров по всему миру, что повлекло ущерб в размере более 500 миллионов долларов.

Первым обвиняемым по делу "Цитадель" стал Димитрий Белороссов, который в 2015 году получил срок до четырех с половиной лет лишения свободы.