Сайт МИД России подвергся атаке хакеров

Фото: ИТАР-ТАСС

Сайт Министерства иностранных дел Российской Федерации mid.ru не работает, возможно, он подвергся атаке хакеров. На момент написания статьи сайт либо не открывался, либо выдавал ошибку.

Напомним, сегодня также подверглись DDoS-атаке интернет-порталы президента России, Центробанка и "Ленты.ру".

"Атака началась сегодня с утра, очень массированная, частично она продолжается и сейчас, поэтому были приняты все необходимые меры для того, чтобы защитить интернет-ресурс президента", - заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

13 марта DDoS-атаке подверглись сервера ВГТРК, сайт "Первого канала" и один из ресурсов РИА Новости.

DDoS-атака – это резкое увеличение трафика (до 60 гигабайт в секунду). Сервер, на котором находится "жертва", не выдерживает пиковые нагрузки и сайт становится недоступен для пользователей.

При этом такая атака может нести серьезные последствия – так, "Аэрофлот" из-за нападения в 2010 году потерял 146 миллионов рублей (у него отказала система бронирования).