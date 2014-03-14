Сайты Кремля, Центробанка и "Ленты.ру" подверглись DDos-атаке

Сайт президента России атаковали хакеры

Интернет-порталы президента России, Центробанка и "Ленты.ру" подверглись DDoS-атаке, сообщает ИТАР-ТАСС.

Так, портал ЦБ перестал открываться около 10 часов утра и не работает по состоянию на 13.00. Работа портала kremlin.ru прервалась утром и в настоящее время восстановлена, передает РИА Новости.

Кроме того, утром 14 марта атаке подверглась "Лента.ру". Как пишет само издание, сайт был недоступен с 11.00 до 12.00. В настоящее время некоторые страницы "Ленты" загружаются с перебоями.

13 марта DDoS-атаке подверглись сервера ВГТРК, сайт "Первого канала" и один из ресурсов РИА Новости. 30 марта из-за хакеров "упал" сайт газеты "Ведомости".

DDoS-атака – это резкое увеличение трафика (до 60 гигабайт в секунду). Сервер, на котором находится "жертва", не выдерживает пиковые нагрузки и сайт становится недоступен для пользователей.

При этом такая атака может нести серьезные последствия – так, "Аэрофлот" из-за нападения в 2010 году потерял 146 миллионов рублей (у него отказала система бронирования).